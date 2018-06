Mientras España completaba su quinto día de trabajo en Krasnodar, con el foco directamente en el estreno del viernes en el Mundial ante Portugal, el repentino anuncio del fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid al término del torneo acaparó la atención a tres días del debut en Rusia 2018.

Poco antes de las 18.00 horas en la ciudad del suroeste de Rusia (17.00 en España), de que el equipo entrara en actividad con el segundo entrenamiento del día, a unos 4.700 kilómetros, en Madrid, el club blanco anunció su nuevo técnico: "Julen Lopetegui será el entrenador del Real Madrid tras la celebración del Mundial 2018".

"El Real Madrid C. F. comunica que Julen Lopetegui será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas. Julen Lopetegui se incorporará al club tras la participación de la selección española en el Mundial, después de dos años al frente del equipo nacional", añadió en un escueto comunicado en su web.

Una sorpresa. Un adiós inesperado que aún no tiene fecha fija, pero que no irá más allá del próximo 16 de julio, dependiendo de la trayectoria de España en un Mundial que comenzará el próximo viernes, que prepara desde el pasado 28 de mayo y en el que esta tarde surgió una noticia que nadie intuía, impensable no hace mucho.

Ni cuando Luis Rubiales, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Julen Lopetegui comparecían en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para anunciar el 22 de mayo la renovación del técnico hasta 2020 para reafirmar el proyecto ni cuando seis días más tarde el equipo quedó concentrado en el mismo lugar.

Tampoco cuando tres días después, el 31 de mayo, en la ciudad deportiva del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane anunció su sorprendente marcha del club blanco junto a Florentino Pérez, el presidente madridista. Surgieron entonces unos cuantos nombres, pero en ninguna quiniela mediática aparecía la opción Lopetegui.

Después de la disputa del Mundial 2018, ya no seguirá en la selección, con la que se mantiene invicto hasta la fecha en sus 20 partidos al frente del banquillo, con catorce triunfos, seis empates, 61 goles a favor, 13 en contra, más de tres tantos de media por choque, once encuentros sin recibir ningún gol, una fase de clasificación imponente con nueve triunfos en diez choques...

"La Federación Española de Fútbol recibirá el pago de la cláusula de rescisión para que el actual seleccionador pueda firmar por el Real Madrid. La RFEF solicita el máximo respeto para mantener la normalidad en la concentración de la selección a las puertas de nuestro debut en el Mundial ante Portugal", reaccionó el organismo en un comunicado una hora después del anuncio del Real Madrid.

Por la tarde, ya con la noticia oficializada, España prosiguió con su plan con un entrenamiento a puerta cerrada en la Academia del FK Krasnodar, un moderno complejo junto a un espléndido parque y un impresionante estadio en una hoy calurosa ciudad del suroeste ruso que es el cuartel general de la selección española para el Mundial.

Ahí comparecerán este miércoles Lopetegui y Rubiales para hablar sobre el inesperado giro en el banquillo de la selección que será efectivo después de Rusia 2018. Hasta entonces, España se entrena, se prepara y se centra en el Mundial y en su debut del viernes ante Portugal en Sochi, desenfocado de repente de la actualidad.

Iñaki Dufour