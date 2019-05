29 may. 2019

EFE Jerusalén 29 may. 2019

A 12 horas de que expire el plazo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue sin cerrar una coalición de gobierno y no parece cerca de llegar a un acuerdo con uno de sus socios fundamentales, el exministro Avigdor Liberman; en caso de no lograrlo, su estrategia se encamina a forzar nuevas elecciones para que la oposición no tenga opción a intentar formar un Ejecutivo.

Los diputados han comenzado ya a debatir la ley de disolución de la Cámara, que se aprobó en lectura preliminar y primera en los últimos dos días (con 66 votos a favor de 120) y se votará en segunda y tercera lecturas a lo largo de esta tarde.