15 may. 2021

EFE Kabul 15 may. 2021

La tregua de tres días anunciada por los talibanes y secundada por el Gobierno de Afganistán concluye esta noche, a pesar del llamamiento de las autoridades y de la población afgana a extender este poco frecuente periodo de paz tras casi dos décadas de guerra en el país asiático.

"No vamos a extender el alto el fuego y no vamos a anunciar uno permanente hasta que no hayamos completado nuestros objetivos en Afganistán", dijo el principal portavoz de la formación insurgente, Zabihullah Mujahid, a Efe.