El presidente sirio, Bachar al Asad (c), saluda tras pronunciar un discurso ante miles de sus seguidores. EFE/Archivo

El presidente sirio, Bachar al Asad, avisó hoy a los grupos aliados de EEUU en Siria de que Washington no va a protegerlos y que se convertirán en una moneda de cambio.

"Decimos a estos grupos que apuestan por los estadounidenses que no va a protegerlos y que no va a ponerlos en su corazón (...) sino en su bolsillo para que se conviertan en un instrumento para intercambiarlo por dólares y que ya ha empezado a canjear", indicó Al Asad, en aparente referencia a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, aunque no lo mencionó.