Al menos 36 civiles han sido secuestrados en el suroeste de Camerún por supuestos separatistas anglófonos, informaron hoy Efe fuentes de las fuerzas de seguridad, que indicaron que se encuentran en la búsqueda de estas personas.

"Los secuestradores no están muy organizados y no tienen medios de transporte, por lo que no irán muy lejos con los rehenes", aseguró a Efe un alto oficial por teléfono.