El empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro extraditado el sábado a EEUU, donde será juzgado por un caso de lavado de dinero, aseguró, a través de una carta, que no tiene "nada que colaborar" con el país norteamericano y que no cometió ningún delito, según el escrito leído este domingo por su esposa, Camila Fabri.

"No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)", dice la carta leída por Fabri, quien aseguró, durante una protesta para pedir la liberación de Saab, que la había escrito él antes de ser extraditado.