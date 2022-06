El ministro danés de Asuntos Exteriores, Jeppe Kofod (i), el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (c), y la ministra francesa de Asuntos Exteriores y Europeos, Catherine Colonna (d), en la firma de acuerdo, antes del Consejo de Asuntos Exteriores que se celebra este lunes en Luxemburgo. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Los países de la Unión Europea mostraron este lunes un amplio apoyo a la candidatura de Ucrania a la Unión Europea y el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró convencido de que los jefes de Estado y de Gobierno la aprobarán en la cumbre de esta semana.

"No puedo anticipar el resultado, pero no he oído a nadie oponerse", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Luxemburgo, el primer encuentro entre los Veintisiete desde que el Ejecutivo comunitario publicase su informe pidiendo la candidatura de Ucrania.