La campaña "People's Vote" convocó este sábado una manifestación en Londres en favor de la celebración de un segundo referéndum del "brexit" que arrancó a las 12.00 GMT en el centro de la capital británica.

Bajo el lema "Put it to the people march" ("Ponlo en manos de la gente", en referencia a la decisión sobre el "brexit), la marcha, a la que los organizadores esperan que acudan cientos de miles de personas, se inició en la céntrica calle Park Lane y hará un recorrido durante aproximadamente dos horas que culminará en la plaza del Parlamento.