El primer ministro australiano, Scott Morrison, aseguró hoy que está "abierto" a la propuesta de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada, así como a revisar el acuerdo nuclear con Irán.

"Estamos comprometidos con la solución de los dos estados, pero francamente no ha ido bien, no se han realizado muchos progresos. No se sigue haciendo la misma cosa y se esperan soluciones distintas", dijo Morrison en rueda de prensa.