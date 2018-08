El ministro de Comunicaciones de Australia, Mitch Fifield (c, izquierda), el de Finanzas, Mathias Cormann (c), y la de Empleo, Michaelia Cash (c, derecha), asisten a una conferencia de prensa para anunciar su apoyo al ministro del Interior, Peter Dutton, como líder del Partido Liberal, hoy, jueves 23 de agosto de 2018, en la Casa del Parlamento en Canberra (Australia). El primer ministro australiano, Malcom Turnbull, se aferró hoy al poder en medio de una crisis del gobernante Partido Liberal en la que se vislumbra otro intento del ala conservadora de arrebatarle el liderazgo. Peter Dutton, hasta la víspera titular del Interior, mantuvo la búsqueda de los 43 apoyos que necesita para convocar otra votación y ganar el liderazgo del partido, y por ende del Gobierno. EFE/Mick Tsikas