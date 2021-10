El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Matteo Corner

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, fue absuelto hoy de un delito de corrupción judicial, al considerar la justicia que no ha probado que sobornase al pianista que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra.

El Tribunal de Siena (norte) absolvió tanto a Berlusconi como al pianista Danilo Mariani, acusado del mismo delito, tras poco más de una hora de deliberación, informaron medios italianos.