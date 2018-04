Un tribunal de Birmania condenó a siete soldados a diez años de prisión con trabajos forzados en un área remota del país por participar en el asesinato de una decena de rohinyás durante la campaña militar iniciada el pasado año.

El castigo contra los efectivos militares fue anunciado anoche por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, en una publicación en Facebook y recogido hoy por el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar".