Birmania (Myanmar) es una cárcel para los musulmanes rohinyás que viven con miedo y sin derechos bajo los mismos generales que hace este jueves un lustro lanzaron contra ellos una campaña militar que provocó un éxodo masivo a Bangladesh y que ha sido calificada de "genocidio" por investigadores de la ONU.

El diario oficialista birmano "Global New Light of Myanmar" no hace hoy ninguna mención a las operaciones de 2017 diseñadas por el general y jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, que en febrero de 2021 tomó el poder en un golpe de Estado.