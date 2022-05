6 may. 2022

EFE Florencia (Italia) 6 may. 2022

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, confió hoy en que los Veintisiete acuerden, sea a nivel técnico o político, un veto progresivo a las compras de petróleo ruso, en el marco de la sexta tanda de sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania.

"Ese acuerdo todavía no lo hay; si no lo hay pronto y a nivel técnico no lo conseguimos, tendremos que subir a nivel político y convocar a los ministros de Asuntos Exteriores", dijo Borrell a EFE en Florencia, donde ha participado en la conferencia "El Estado de la Unión", convocada cada año en la ciudad italiana para debatir los desafíos del continente.