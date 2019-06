El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, calificó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de "gran incapaz" por, dijo, no haber podido unir a la oposición venezolana.

"Si desde que eres director de la CIA, con todo el poder que tienes, no has podido unir a la oposición venezolana, revísate, revísate, porque estás demostrando ser un gran incapaz que no has podido unir a la oposición venezolana", dijo durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV.