De los 30 años que lleva en la Comisión Europea, el último ha sido "intensísimo, agotador", pero valió "la pena" porque al final se logró el acuerdo con el Reino Unido. Clara Martínez Alberola, mano derecha de Michel Barnier en esa negociación "difícil", "complicada" y "tensa", es rotunda: "se acabó, aquí ya no se negocia nada, aparte de Gibraltar".

"El protocolo (de Irlanda del Norte) no se negocia, el acuerdo no se negocia. Ya se acabó, aquí no se negocia nada, ya no se negocia nada, aparte de Gibraltar, eso sí", subraya en una entrevista con Efe Martínez Alberola, la única mujer que ha sido jefa de gabinete de un presidente de la Comisión Europea.