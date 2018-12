La primera ministra británica, Theresa May (i), y su homólogo de Luxemburgo, Xavier Bettel (d), llegan al edificio del Consejo Europeo, en Bruselas (Bélgica), hoy, 13 de diciembre de 2018. May reconoció hoy que no espera que los Veintisiete le concedan de forma inmediata las garantías que necesita para que el acuerdo sobre el "brexit" sea ratificado por la Cámara de los Comunes, pero confió en que puedan trabajar sobre ellas "tan pronto como sea posible". EFE