El comisario europeo de Vecindad, Olivér Várhelyi, criticó hoy los enfrentamientos en la capital georgiana que estallaron esta semana por la intención de la comunidad LGBT de organizar una Marcha de Dignidad y se saldaron con un centenar de detenidos y más de 50 heridos.

"No debe haber espacio para la violencia. La violencia no lleva a nada. En el país (Georgia) debe haber libertad de expresión que no esté socavada por la violencia u otro tipo de discriminación", dijo Várhelyi, en rueda de prensa con el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili.