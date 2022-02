La Comisión Electoral de Birmania, formada por la junta militar tras el golpe de Estado de hace un año, investiga las cuentas de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido liderado por la derrocada Aung San Suu Kyi, según publica este miércoles la prensa oficialista.

El organismo, que ha iniciado una auditoría sobre todas las formaciones políticas, indicó que la próxima semana será el turno de la LND y otras plataformas con sede en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, publica el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares.