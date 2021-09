El ex primer ministro polaco Donald Tusk advirtió este viernes que Varsovia podría abandonar la Unión Europea "antes de lo que se piensa" y criticó la actitud beligerante del Gobierno polaco contra Bruselas que, en su opinión, "está arruinando" la "reputación" de Polonia en Europa.

Tusk, que encabeza la oposición de su país, dijo que "no estaría tan tranquilo" sobre si Polonia permanecerá en la UE, pues la "retórica, comparando a Bruselas con la Unión Soviética o la ocupación nazi" que hizo un diputado del Gobierno hace poco, "no carecen de efecto, no quedarán impunes".