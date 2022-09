La campaña electoral italiana vivió hoy un duelo a pocos kilómetros de distancia en la región de Lombardía entre el secretario general del Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, que estuvo en Monza, y el líder de la Liga, Matteo Salvini, que participó en la reunión anual que el partido soberanista celebra en Pontida.

"Pontida hoy se ha convertido en una provincia de Hungría, no queremos una Italia como provincia de Hungría. No queremos que Italia siga el mensaje de Pontida , el modelo de Hungría", dijo Letta en referencia a que tanto la Liga como el partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, votaron en contra de la resolución de la UE sobre que Hungría ya no es una democracia.