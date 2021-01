El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó este jueves que la presidencia del país no es un trabajo para mujeres y que ha desaconsejado a su hija Sara, alcaldesa de la ciudad de Davao, que opte al cargo en las elecciones del próximo año.

"Le he dicho a mi hija que no se presente porque la compadeceré si pasa por lo que yo pasé. Este cargo no es para mujeres. La configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente. Te convertiría en un idiota", declaró Duterte durante un discurso de inauguración de una autopista en Manila retransmitido por las redes sociales.