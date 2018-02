El embajador de EEUU ante la Conferencia de Desarme de la ONU, Robert Wood, afirmó hoy que ahora "no es el momento" para nuevas iniciativas sobre el desarme nuclear en el seno de la organización multilateral, porque para ello primero hay que cambiar el deteriorado contexto de seguridad internacional.

"Ahora no es el momento para nuevas iniciativas de desarme audaces", pero "no hay duda de que EEUU permanece firmemente comprometido con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación nuclear, incluido el artículo VI", declaró Wood.