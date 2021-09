El candidato conservador a la Cancillería, Armin Laschet, llevó hoy su campaña al este del país, basada en la advertencia de que el favorito de los sondeos, el socialdemócrata Olaf Scholz, no excluye pactar con La Izquierda post-comunista, incompatible con la política exterior de la Alemania actual.

"¿Aceptará o no un ministro de La Izquierda Scholz si llega a la cancillería? ¿Por qué no es capaz de responder a esa pregunta con un sí o un no?", apuntó Laschet, ante los delegados de su Unión Cristianodemócrata (CDU) en Brandeburgo, el "Land" que envuelve Berlín.