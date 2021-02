El mercenario Erik Prince, fundador de Blackwater y cercano al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Libia en 2019, según un informe confidencial de esta organización difundido este viernes por The New York Times y The Washington Post.

El informe, que está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, revela que Prince desplegó una pequeña fuerza de mercenarios occidentales fuertemente armados en el este de Libia al servicio del comandante rebelde Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio (LNA).