El legislador opositor venezolano Luis Parra (c), quien fue elegido ayer presidente del Parlamento en medio de una polémica y respaldado por el chavismo, ofrece una rueda de prensa este lunes, en Caracas (Venezuela). Parra reconoció este lunes que todavía no cuenta con la lista ni con el registro de qué diputados votaron por él y le permitieron llegar al cargo. En una rueda de prensa celebrada en el atril de oradores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), EFE/ Rayner Peña