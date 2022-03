El Kremlin negó este jueves las informaciones difundidas por EEUU que apuntan a que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, podría estar mal informado acerca de la marcha real de la campaña militar en Ucrania.

"Simplemente no entienden qué ocurre en el Kremlin. No entienden al presidente Putin y no entienden el mecanismo de la toma de decisiones", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.