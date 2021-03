El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, llamó hoy a las fuerzas políticas enfrentadas en esta nación caucásica a evitar una confrontación política que conduzca a inestabilidad e intolerancia, en medio de un incremento de las tensiones entre el Gobierno y la oposición.

"La lucha política no debe salir del campo de la legalidad, no debe conducir a conmociones o inestabilidad, las contradicciones no deben trascender a intolerancia, a una atmósfera de odio mutuo y mucho menos, a la confrontación y la división", señaló en un comunicado publicado por la Presidencia.