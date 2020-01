El presidente de Túnez, Kaïes Said ( Kais Saied) dice que trabajará para limitar la ley de emergencia.EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

El presidente tunecino, Kaïes Said, reconoció hoy que el Estado de Emergencia, impuesto en el país desde 2015 y prorrogado hoy tres meses más, es "anticonstitucional" y afirmó que tratará de limitarlo exclusivamente a la lucha contra el terrorismo.

"Lo he decretado por obligación y sólo es aplicado en el marco de la lucha contra el terrorismo. En este caso he propuesto añadir una párrafo a la ley antiterrorista para terminar definitivamente con ésta pero sólo será posible tras una reunión del consejo de ministros", afirmó Said en una entrevista emitida en la televisión pública con motivo de sus primeros 99 días de presidencia.