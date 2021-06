El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves el método de conteo del Parlamento Europeo para poner en marcha el proceso para sancionar a Hungría por sus violaciones del Estado de derecho en 2018, después de que el gobierno de este país contestara la decisión ante la justicia comunitaria.

Budapest defendía que aquella votación en septiembre de 2018, que prosperó por 448 a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, no fue válida porque no se contabilizaron las abstenciones, sin las cuales no se hubiera llegado a los márgenes mínimos para que saliera adelante este informe sobre la situación en Hungría, que abrió la puerta a las sanciones.