La Justicia de Sudáfrica emitió una orden de arresto contra el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) después de que no se presentara hoy por supuestos motivos de salud a una audiencia por un caso de corrupción, aunque la medida no es inmediata y solo entrará en vigor si vuelve a no comparecer en mayo.

La orden de arresto fue solicitada por la Fiscalía al entender que Zuma y su equipo legal no habían justificado debidamente la ausencia del expresidente y que no acudir a la citación constituía delito.