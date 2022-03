El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, es favorable a un futuro ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE), afirmó este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien habló varias con el mandatario ruso en las últimas semanas.

"No me parece probable que Ucrania insista mucho en el tema de entrar en la UE. Los países miembros de la UE, salvo algunos, tampoco se lo han toman muy en serio. Pese a todo, por lo que he sabido, Putin ve de forma favorable un ingreso de Ucrania en la UE", dijo Erdogan a la prensa al volver de una visita a Uzbekistán.