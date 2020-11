El depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya denunció este viernes que fue retenido "injustamente" en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece .

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", indicó Zelaya en un mensaje en Twitter.