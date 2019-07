La Fiscalía sudanesa anunció hoy que tomará medidas legales contra nueve oficiales de alto rango por "crímenes contra la humanidad" por su papel en el desalojo violento de la acampada de protesta frente a la sede del Ejército en Jartum el pasado 3 de junio, en el que murieron decenas de manifestantes.

El jefe del comité de investigación formado por la Fiscalía, Fath al Rahman Said, sólo identificó a los acusados por sus iniciales y no especificó si pertenecen a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que fueron acusadas por la oposición de liderar el desalojo violento.