Francia insiste en que el certificado sanitario digital en el que trabaja la Unión Europea (UE) para facilitar los viajes entre los países miembros no puede depender solo de la vacunación porque sería discriminatorio para los que no hayan podido ser inmunizados, en particular los jóvenes.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, consideró este martes, en una entrevista a la emisora France Info, que ese proyecto que la Comisión Europea presentó el pasado día 17 "es una herramienta posible" pero "con dos condiciones".