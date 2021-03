El Gobierno francés va a reforzar a partir de este fin de semana los controles en estaciones de trenes, aeropuertos y carreteras para vigilar que se respetan las restricciones sanitarias y las medidas de seguridad, según recoge la prensa gala.

"A partir de hoy hay más de 90.000 policías y gendarmes" desplegados para garantizar que los 23 millones de habitantes que están las áreas en confinamiento no salen de sus departamentos y no se van más allá de los 10 kilómetros en torno a su domicilio si no tienen justificación, explicó este viernes el ministro de Interior, Gérald Darmanin.