Tras meses de confinamiento en distintos grados para frenar la pandemia, miles de personas apenas pueden cubrir sus necesidades básicas en la urbe vietnamita de Ho Chi Minh, donde los vecinos han puesto en marcha redes de solidaridad y comercio clandestino que compensan las carencias del sistema.

"Hasta ahora he salido varias veces a comprar para unas 15 personas que viven cerca de mi casa y no tienen nada. Se lo he llevado cuatro veces, pero ahora no puedo porque hay controles policiales y no me dejan pasar", dice Chau, una joven residente en Ho Chi Minh (antigua Saigón).