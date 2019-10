EFE/EPA/ANDREAS SPLETT (BEST QUALITY AVAILABLE)

Las autoridades siguen hoy investigando el trasfondo presuntamente ultraderechista del ataque ayer contra una sinagoga en el este de Alemania que dejó dos muertos en un tiroteo y analizan el manifiesto supuestamente redactado por el autor del atentado y aparecido ese mismo día en internet.

El escrito, descubierto por expertos del International Centre for the Study of Radicalizacion (ICSR, Centro Internacional de Estudios de Radicalización) de Londres en un foro en internet de extrema derecha, consta de tres documentos en PDF y está en manos de las autoridades, según indica "Der Spiegel".