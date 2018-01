El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, dijo hoy en Moscú que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene claro qué decisión tomar sobre la permanencia de su país en el pacto nuclear con Irán.

"No me sorprendería que ni el propio Trump sepa qué decisión va a tomar, al igual que no lo saben los europeos", dijo Zarif a su llegada a la capital rusa, donde se ha reunido con su homólogo Serguéi Lavrov.