El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh, informó este lunes de que su país todavía no ha decidido si extender o no el acuerdo interino de verificación con la agencia nuclear de la ONU, que venció el pasado día 24.

"Aún no se ha tomado una nueva decisión sobre el asunto del acuerdo técnico con la agencia, si continuar o no, así como sobre la eliminación de la información", dijo el portavoz en su rueda de prensa semanal.