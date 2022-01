Irán descartó este lunes la posibilidad de un acuerdo nuclear temporal mientras se negocia uno permanente para salvar el acuerdo de 2015, en punto muerto tras la salida de Washington del mismo y la posterior violación de Teherán de sus compromisos.

“Irán busca un acuerdo duradero y creíble, cualquier acuerdo que no cumpla estos requisitos no está en nuestra agenda”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzade, en su rueda de prensa semanal.