El primer ministro italiano, Mario Draghi, apostó hoy en la cumbre de Bruselas porque los Veintisiete se reúnan con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y muestren su unión y su fortaleza, aunque algunos socios, en especial los países nórdicos, enfriaron esa posibilidad.

"Yo he pedido que se hiciera (la reunión), porque los países europeos tienen que estar orgullosos de la fuerza que muestran cuando hablan todos juntos. Otros países, en particular los nórdicos, pero no solo, por su cercanía, porque tienen otros intereses, han aparcado por el momento este encuentro", dijo Draghi en la rueda de prensa posterior a la cumbre.