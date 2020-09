El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles que no cree que la Unión Europea (UE) negocie "de buena fe" la futura relación bilateral, motivo por el que su Gobierno ha impulsado una polémica ley para alterar partes del acuerdo del Brexit suscrito el pasado enero.

En una comparecencia ante la comisión de enlace de la Cámara de los Comunes, integrada por los presidentes de los distintos comités, Johnson adujo que la UE no ha querido ofrecer "garantías" de que no dificultará la circulación de bienes dentro del Reino Unido si no hay pacto comercial británico-comunitario al fin del periodo de transición, el 31 de diciembre.