El líder norcoreano, Kim Jong-un, bromeó hoy con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, tomándolo de la mano y llevándolo al lado Norte de la frontera que separa a ambos países, en un momento distendido antes de la histórica cumbre.

Al encontrarse en la línea divisoria, Moon dijo: "has venido al Sur, me pregunto cuándo podré ir yo al Norte", a lo que Kim respondió "quizás ahora es un buen momento para que vengas", y le llevó de la mano al lado norteño de la demarcación en un gesto que no estaba previsto, según explicó el portavoz presidencial de Seúl.