La Comisión Europea (CE) advirtió hoy a Italia de que las amenazas "no funcionan" en la Unión Europea, después de que este país haya abierto la puerta a limitar su contribución al presupuesto comunitario si no se soluciona la situación de los inmigrantes a bordo del barco militar "Diciotti".

"Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", subrayó el portavoz de la CE Alexander Winterstein, preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Gobierno italiano Luigi Di Maio, que ha planteado "no dar más los 20.000 millones (de euros) que se van a la UE cada año" si no se reubica a los inmigrantes de este barco.