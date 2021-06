Los ministros de Exteriores y representantes de los 83 países integrantes de la coalición internacional contra el Estado Islámico (IE) se reunieron hoy en Roma, la primera vez en dos años, para analizar cómo derrotar a este grupo terrorista y, sobre todo, neutralizar la amenaza que supone especialmente en África.

"Esta reunión se produce en un momento en el que existe miedo de que el EI se pueda reforzar. No hay que bajar la guardia, tenemos que aumentar la acción como coalición, incrementando las áreas en las que centramos nuestra atención, no solo en Medio Oriente, sino también África, en particular en el Sahel, en Mozambique y en el Cuerno de África", declaró el ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio, en una rueda de prensa.