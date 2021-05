La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, afirmó este viernes que el golpe de Estado militar en Birmania "no ha culminado con éxito" porque no ha desembocado en "una dictadura militar estable" por lo que insistió en que es el momento de un diálogo inclusivo de todos los actores implicados en el conflicto.

"El golpe empezó pero, desde mi punto de vista, no ha terminado y la situación no estará estabilizada mientras haya gente en la calle luchando por sus derechos y tengan el movimiento de desobediencia civil con gente que no va al trabajo y no se reabran muchas cosas" afirmó la diplomática en una rueda de prensa en Tokio, donde mantuvo una reunión con el ministro nipón de Exteriores, Toshimitsu Motegi.