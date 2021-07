Un informe sobre la agencia europea de protección de fronteras, Frontex, realizado por una comisión especial del Parlamento Europeo y presentado este jueves, concluye que la agencia falló a la hora de abordar supuestas devoluciones en caliente y apunta a la necesidad de una reorganización para asegurar el respeto de los derechos humanos en las operaciones en que participa.

En particular, la investigación del PE concluye que la agencia no trató correctamente las denuncias de devoluciones en caliente, que no hizo nada para prevenir violaciones de derechos fundamentales ni el riesgo de que se repitan esos episodios.