Expertos de Naciones Unidas pretenden que las más altas esferas del Gobierno birmano se responsabilicen por los crímenes cometidos contra los rohinyás, por lo que abogaron por crear una estructura que colecte y preserve evidencias de los abusos cometidos.

"La rendición de cuentas para los líderes civiles del Estado es importante, no solo los militares. No estoy señalando a una persona específica del Gobierno. Pero la complicidad también es muy importante, saber algo y no intervenir para detener o prevenir es parte de la rendición de cuentas", afirmó hoy la relatora especial de la ONU sobre Birmania, Yanghee Lee.