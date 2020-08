El ministro de Exteriores de República Checa, Tomás Petrícek, convocó al embajador de Bielorrusia para protestar por las acusaciones del presidente de ese país, Alexandr Lukashenko, que situó a Praga como instigador de las protestas tras las elecciones del domingo.

"Elecciones no democráticas y afirmaciones inapropiadas de que la República Checa organiza las protestas: no he visto ninguna prueba", señala el jefe de la diplomacia checa en un mensaje en su cuenta de Twitter.